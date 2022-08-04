【台海局勢】歐盟高層首度表態，指北京不應以佩洛西到訪為由攻台

《經濟通通訊社４日專訊》歐盟官員首度就台海局勢發言，歐盟外交與安全政策高級代表博
雷利稱，北京沒有理由以美國眾院議長佩洛西訪台為藉口，發動「侵略性軍事活動」。
博雷利在推特發文稱，歐盟在「一個中國」政策框架下正式承認北京政府是中國唯一的合法
政府，這也涉及台灣。他同時指，對於歐盟國家而言，議員作國際訪問是正常行為。（ｊｆ）
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