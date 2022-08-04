【虛幣世界】比特幣輕微回吐，黑客入侵令ＳＯＬ幣價下跌

《經濟通通訊社４日專訊》隨著佩洛西台灣之旅結束，隔晚美股受製造業數據鼓舞，道指高

收逾４００點，不過加密貨幣市場繼續牛皮，其中比特幣輕微回吐，而市場剛剛發生大型黑客攻

擊，多達８０００多個錢包被偷，其中包括幾個持有ＳＯＬ的地址，消息令ＳＯＬ幣價跌逾４％

。

外匯經紀商Ｏａｎｄａ的高級市場分析師Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ表示，比特幣需要一種特

定於加密貨幣的催化劑，來觸發有意義的突破，預計近期阻力位置於２４７００美元的水平。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２９５５﹒６５元（美元．下同），升０﹒６１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６３３﹒３３元，升０﹒９４％；艾達幣報

０﹒５０４０元，升０﹒５０５４％；瑞波幣報０﹒３７１８元，升０﹒６２％。（ｕｌ）



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