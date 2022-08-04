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04/08/2022 16:42

【長和業績】李澤鉅：持續大幅下調對本年度及下年度之增長預期

　　《經濟通通訊社４日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅於業績報告指，上半年隨著各國
放寬或全面取消防疫措施，集團業務所在多個市場之經濟活動回升。然而，香港及內地新型冠狀
病毒疫情仍然令人擔憂，封城及活動限制影響集團在當地之業務。　　
　　他指出，全球供應鏈中斷，聯同能源及食品價格上漲，將整體通脹率推至多年高位，尤其歐
洲，通脹壓力因烏克蘭爆發之衝突加劇。財政及貨幣政策反應迴異，導致貨幣匯率更添波動。全
球股票及債務資本市場亦相當動盪，因應集團經營業務所在若干市場陷入衰退之風險上升，集團
持續大幅下調對本年度及下年度之增長預期。　
　　他又指，儘管集團業績因英鎊及歐羅匯率嚴重疲弱而蒙受不利影響，惟集團因能源價格高企
而受惠，同時因浮息借款額度有限而受加息影響稍輕。集團之基建業務亦錄得穩定營運貢獻，未
被通脹及業務壓力波及。由於集團之資產組合遍布各地，集團整體而言於期內基本表現平穩。
　　李澤鉅續指，集團上半年之業績包括完成合併印尼電訊業務帶來之股東應佔收益淨額５１億
元，惟因集團斯里蘭卡電訊業務之非現金減值而部分抵銷。另外，待取得現時屆最後階段之監管
機構批准後，預期以總額約３７億歐羅代價出售集團於英國發射塔資產之權益予Ｃｅｌｌｎｅｘ
將於２０２２年８月完成。所得出售收益將於２０２２年下半年確認。（ｂｉ）

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