【長實業績】李澤鉅：持續全球物色優質基建及實用資產投資項目

《經濟通通訊社４日專訊》長實集團（０１１１３）主席李澤鉅於中期業績報告中表示，基

建及實用資產業務持續表現穩健，所錄得之收益按年增加。ＣＫ Ｗｉｌｌｉａｍ集團、

Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｈｏｍｅ Ｃｏｍｆｏｒｔ及ｉｓｔａ去年溢利貢獻分別為８﹒０４億元、

７億元及８﹒３億元。集團將持續於全球物色優質基建及實用資產與相關投資項目。

李澤鉅指，集團於３月經招標投得土瓜灣重建項目，將用作興建住宅╱零售物業，並將繼續

透過投地及其他不同方案物色及增加土地儲備，以發展優質物業項目。今年上半年，集團完成出

售上海世紀盛薈廣場，帶來收益貢獻，惟內地物業銷售收益較去年同期減少。



＊長江集團中心二期工程料明年落成＊



他表示，長江集團中心二期興建工程進展順利，項目預計於２０２３年落成，將成為中區標

誌性時尚優質甲廈，加增租務收益。惟隨著物業租金下調及利息加增，資本化比率預料將相應上

調，對市場上個別物業估值或將會構成壓力。集團將繼續物色優質物業投資，以靈活租務策略優

化物業組合，進一步提升穩固收入及長期資產增值之持續性。



＊持淨現金１３９億元，有助適時把握新機遇＊



期內，集團英式酒館業務錄得８﹒６６億元溢利貢獻，虧損情況明顯改善。基於通脹壓力、

勞工短缺及供應鏈受干擾等因素，能源、燃料及食品價格，以至工資均有所上漲，將繼續影響經

濟復甦步伐。然而，英式酒館文化植根於英國日常生活，酒館行業經營因經濟下滑而受到之不利

影響相對輕微。憑藉集團支持，加上主要優質資產皆具永久業權，Ｇｒｅｅｎｅ Ｋｉｎｇ將繼

續鞏固根基，並致力爭取最佳回報。

於中期結算日，在扣除借貸後，集團持有現金淨額約１３９億元，加上審慎環球投資策略以

鞏固經常性收益，具備多項優勢可在多變的大環境下，靈活應對市場，適時把握新機遇，進一步

推動集團未來發展。（ｃｌ）





