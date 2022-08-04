【夜期時段】即月期指最新報２０１３０點，跌１１點，低水４４點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１３４點，跌７點，低水４０點
，最新報２０１３０點，跌１１點，低水４４點，合約成交１５０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８７５點，跌５點，低水５點，最新報６８７９點，跌１
點，低水１點，合約成交１８０張。
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