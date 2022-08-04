【企業盈喜】利華控股集團料中期純利錄最多５３０萬美元

《經濟通通訊社４日專訊》利華控股集團（０１３４６）公布，預期集團於截至今年６月

３０日止六個月將錄得純利介乎約４７０萬美元至５３０萬美元，而去年同期則錄得純利約

１７０萬美元。

期內盈利增長主要由於西方服裝需求在疫情後持續回彈；集團成功贏得新客戶；及因集團的

行業領先的產品系列及能夠滿足新零售在速度、訂單數量及原產國方面的靈活性需求，而使集團

在客戶的採購中份額增加。（ｂｎ）

