【企業盈喜】利華控股集團料中期純利錄最多５３０萬美元

《經濟通通訊社４日專訊》利華控股集團（０１３４６）公布，預期集團於截至今年６月
３０日止六個月將錄得純利介乎約４７０萬美元至５３０萬美元，而去年同期則錄得純利約
１７０萬美元。
期內盈利增長主要由於西方服裝需求在疫情後持續回彈；集團成功贏得新客戶；及因集團的
行業領先的產品系列及能夠滿足新零售在速度、訂單數量及原產國方面的靈活性需求，而使集團
在客戶的採購中份額增加。（ｂｎ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切 滬指轉漲仍未企上三千二
|市場動向04/08/2022
港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
|財經熱話04/08/2022
比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300 還有哪些車股值博？
|FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
|財經熱話04/08/2022
澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌 澳博大折讓供股急插逾一成
|財經熱話04/08/2022
《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰