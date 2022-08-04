【長實業績】長實中期物業銷售收益按年增１﹒７％至８０﹒５億元

《經濟通通訊社４日專訊》長實集團（０１１１３）公布，截至今年６月底止上半年，集團

物業銷售收益為８０﹒５４億元，按年增長１﹒７３％；其中香港收益為５４﹒２２億元，按年

大增４７﹒４１倍；內地收益為２５﹒６３億元，按年跌６７﹒１％。於香港發展的項目，飛揚

第１期的住宅單位預售經已推出，名日。九肚山及＃ＬＹＯＳ的住宅單位預售亦持續進行。內地

物業銷售，則在嚴格防疫限制及對物業需求疲弱的情況下而放緩。

今年上半年，集團已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為２０３﹒９７億元，按年

增長３７﹒９％；主要包括去年已於香港竣工的ＳｅａｔｏＳｋｙ住宅單位銷售；及於內地上海

發展興建的世紀盛薈廣場之銷售。

於中期結算日，集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地

及已完成物業）約７６００萬平方呎，其中５００萬平方呎、６７００萬平方呎及４００萬平方

呎分別位於香港、內地及海外。

於中期結算日，集團銀行及其他借款總額為４５９億元，較２０２１年１２月３１日銀行及

其他借款減少５０６億元。還款期攤分１４年：於１年內到期借款為５２億元，於２至５年內到

期借款為２８０億元，及於５年後到期借款為１２７億元。

若計入２０２２年６月３０日之銀行結存及定期存款５９８億元，於中期結算日持有淨現金盈

餘１３９億元。（ａｃ）





