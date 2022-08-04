【長實業績】長實中期物業租務收益按年跌１６％至２４﹒２６億元

《經濟通通訊社４日專訊》長實集團（０１１１３）公布，截至今年６月底止６個月，其租

務收益為２４﹒２６億元，按年跌１６﹒２％。

集團上半年度物業租務收入（包括攤佔合營企業）為２９﹒９３億元，按年減少１０﹒７％

；其中，零售租務收入按年跌１５％至１１﹒２１億元，寫字樓租務收入跌１５﹒６％至

１１﹒３億元，工業租務收入按年增加４﹒５％至３﹒７４億元，其他租務收入按年增９﹒２％

至３﹒６８億元。



＊酒店及服務套房收益升約１﹒５倍＊



上半年度酒店及服務套房業務收入（包括攤佔合營企業）按年跌２８﹒８％至１５﹒３３億

元。期內，香港酒店業持續受嚴格檢疫措施及出入境限制所影響，而集團亦有酒店物業參與指定

檢疫酒店計劃，有助提升酒店入住率。酒店整體錄得平均入住率６５％，而服務套房以長租住客

為主，平均入住率達８８％。

上半年度酒店及服務套房業務收益為３﹒１５億元，按年增１﹒５４倍。



＊英式酒館業務扭虧＊



上半年度物業及項目管理收入（包括攤佔合營企業）為４﹒４億元，按年增１﹒９％；收益

為１﹒８２億元，按年跌２﹒２％。

上半年英式酒館業務溢利收益為８﹒６６億元，去年同期則有經營虧損１０﹒７２億元，業

績明顯改善。同期基建及實用資產業務溢利收益為４１﹒４８億元，按年增加８﹒２８億元，主

要因為去年收購了４項基建及實用資產業務之權益。



＊期內飛機租賃稅後溢利２０﹒５億元＊



於２０２２年４月，集團完成出售其飛機資產投資，並終止營運飛機租賃業務。期內飛機租

賃錄得稅後溢利２０﹒０５億元，包括出售飛機資產獲利１４﹒１７億元。（ａｃ）





