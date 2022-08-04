【企業盈警】維港環保科技料中期虧損擴大至最多２９７０萬人幣

《經濟通通訊社４日專訊》維港環保科技（０１８４５）發盈警，預期上半年將虧損擴大至

介乎２５７０萬至２９７０萬元（人民幣．下同）之間，而去年同期錄得虧損約１７６０萬元。

該預期虧損主要由於期內根據獨立第三方評估師的初步評估結果對青川無氧裂解項目計提減

值大約介乎１７３０萬元至２１３０萬元之間。（ａｃ）

