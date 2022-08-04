【企業盈警】維港環保科技料中期虧損擴大至最多２９７０萬人幣

《經濟通通訊社４日專訊》維港環保科技（０１８４５）發盈警，預期上半年將虧損擴大至
介乎２５７０萬至２９７０萬元（人民幣．下同）之間，而去年同期錄得虧損約１７６０萬元。
該預期虧損主要由於期內根據獨立第三方評估師的初步評估結果對青川無氧裂解項目計提減
值大約介乎１７３０萬元至２１３０萬元之間。（ａｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切 滬指轉漲仍未企上三千二
|市場動向04/08/2022
港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
|財經熱話04/08/2022
比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300 還有哪些車股值博？
|FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
|財經熱話04/08/2022
澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌 澳博大折讓供股急插逾一成
|財經熱話04/08/2022
《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰