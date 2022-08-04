  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2022 17:35

【企業盈警】維港環保科技料中期虧損擴大至最多２９７０萬人幣

　　《經濟通通訊社４日專訊》維港環保科技（０１８４５）發盈警，預期上半年將虧損擴大至
介乎２５７０萬至２９７０萬元（人民幣．下同）之間，而去年同期錄得虧損約１７６０萬元。
　　該預期虧損主要由於期內根據獨立第三方評估師的初步評估結果對青川無氧裂解項目計提減
值大約介乎１７３０萬元至２１３０萬元之間。（ａｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章市場動向04/08/2022
港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
人氣文章財經熱話04/08/2022
比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？
人氣文章FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
人氣文章財經熱話04/08/2022
澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌　澳博大折讓供股急插逾一成
人氣文章財經熱話04/08/2022
《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金