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04/08/2022 18:32

【長和業績】李澤鉅：完成出售英國鐵塔後，將回購公司股份

　　《經濟通通訊社４日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅於網上會議表示，集團首要工作
是整合電訊業務和開設更多回本快的零售店舖，同時在基建業務上尋求更多機會。他指出，當完
成出售英國鐵塔後，將動用部分資金償還債務以及回購公司股份，實際回購步伐將視乎市場狀況
而定。
　　李澤鉅指出，過去的幾年證明了集團多元化之地域及業務組合具有全球性優勢，有助鞏固其
資本負債狀況及促使業績回復到疫情前水平，均衡且平穩股東回報。
　
＊零售業務具競爭優勢，料下半年將錄更佳表現＊
　
　　談及中國防疫政策對零售業務的影響，李澤鉅指，不只是長和，整個零售行業均受到影響，
而行內其他競爭對手更需面對現金流等潛在問題。中國屈臣氏集團獲其國際業務及整個長和集團
的支持，儘管內地市場經營情況變得嚴峻，仍具有一定程度的競爭優勢，並預料下半年零售業務
將錄更佳表現。
　　他又指，基建企業有責任幫助政府實現減碳和碳中和目標，認為這不僅是義務而是新發展機
會，包括在氫經濟或天然氣網絡的發展方面發揮領導作用、增加可再生能源連接、推動電網數碼
化，以及逐步淘汰石化能源發電等，認為集團的能源業務將迎來很多機會。（ａｃ）
　

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