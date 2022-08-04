【新冠疫苗】有幼稚園今日安排幼兒打針，楊何蓓茵：過程十分順利

《經濟通通訊社４日專訊》年齡介乎６個月至３歲的幼童由今日開始可接種科興疫苗。公務

員事務局局長楊何蓓茵今早視察兒童接種疫苗後見傳媒。

楊何蓓茵表示，今日到學校視察接種疫苗的情況，在１０位已打針的小朋友中，有６位是３

歲以下，形容過程十分順利，而且小朋友亦十分乖，對他們得到疫苗的保護感到很開心。當局在

接種站中設供母親餵母乳等隔間，衞生署母嬰健康院本月中亦可提供疫苗接種。



＊３至１１歲疫苗接種率現為７７％＊



楊何蓓茵又指，第五波疫情以來，三歲以下的死亡個案有２宗，仍留院的仍有３３宗，對此

感到很難過，不希望小朋友會被疫情影響健康、甚至死亡。現時３至１１歲的疫苗接種率為

７７％，但仍有２２％人仍未打針，而每個小朋友都是家庭的快樂泉源，不希望用小朋友的生命

「搏一搏」，呼籲父母為兒童安排接種疫苗。此外，她亦呼籲為人子女、兒孫者盡快為家人中的

長者安全疫苗注射。



＊暫無計劃１２歲以下兒童納入疫苗通行證＊



楊何蓓茵表示，早預約系統開始供幼童預約打新冠疫苗，首半小時已有約１５０名家長預約

，強調疫苗接種的目標是「應打盡打」，而衞生署亦正與輝瑞或復星藥廠洽購幼童版復必泰疫苗

。至於會否將１２歲以下的小朋友納入疫苗通行證，她表示現時暫無有關計劃。（ｈｙ）

