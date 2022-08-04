  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2022 11:09

【新冠疫苗】有幼稚園今日安排幼兒打針，楊何蓓茵：過程十分順利

　　《經濟通通訊社４日專訊》年齡介乎６個月至３歲的幼童由今日開始可接種科興疫苗。公務
員事務局局長楊何蓓茵今早視察兒童接種疫苗後見傳媒。
　　楊何蓓茵表示，今日到學校視察接種疫苗的情況，在１０位已打針的小朋友中，有６位是３
歲以下，形容過程十分順利，而且小朋友亦十分乖，對他們得到疫苗的保護感到很開心。當局在
接種站中設供母親餵母乳等隔間，衞生署母嬰健康院本月中亦可提供疫苗接種。
　
＊３至１１歲疫苗接種率現為７７％＊
　
　　楊何蓓茵又指，第五波疫情以來，三歲以下的死亡個案有２宗，仍留院的仍有３３宗，對此
感到很難過，不希望小朋友會被疫情影響健康、甚至死亡。現時３至１１歲的疫苗接種率為
７７％，但仍有２２％人仍未打針，而每個小朋友都是家庭的快樂泉源，不希望用小朋友的生命
「搏一搏」，呼籲父母為兒童安排接種疫苗。此外，她亦呼籲為人子女、兒孫者盡快為家人中的
長者安全疫苗注射。
　
＊暫無計劃１２歲以下兒童納入疫苗通行證＊
　
　　楊何蓓茵表示，早預約系統開始供幼童預約打新冠疫苗，首半小時已有約１５０名家長預約
，強調疫苗接種的目標是「應打盡打」，而衞生署亦正與輝瑞或復星藥廠洽購幼童版復必泰疫苗
。至於會否將１２歲以下的小朋友納入疫苗通行證，她表示現時暫無有關計劃。（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告04/08/2022
【大行炒D乜】電能績後大行點睇　一click就知道
人氣文章開市Good Morning04/08/2022
林家亨：比亞迪7月銷量無可挑剔　料短中線無須憂慮股神減持
人氣文章財經熱話04/08/2022
【虛幣世界】比特幣輕微回吐，黑客入侵令SOL幣價下跌
人氣文章中國故事03/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演　財新服務業PMI靚麗　A場沽壓重
人氣文章財經熱話03/08/2022
美加緊制裁反促發展晶片業？　晶片股抽升中芯曾飆一成
人氣文章財經熱話03/08/2022
黃智亮：積極加息致供樓負擔比率惡化　港房臨風險或屬亞洲最高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金