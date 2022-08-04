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04/08/2022 16:41

【新冠肺炎】本港新增５０２０宗確診個案，本地個案４７７３宗

　　《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
５０２０宗新冠肺炎確診個案，包括本地個案４７７３宗，當中１７０８宗核酸檢測陽性，
３０６５宗快測經覆檢陽性，另有２４７宗輸入個案，當中１２０宗在機場發現，１０２宗在檢
疫酒店發現，２５宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自５２個地方，６個地方有１０宗或以上個案，英國有４７宗，菲律賓有２４宗
，美國有２３宗，泰國有１５宗，加拿大有１３宗。
　
＊新增６間院舍爆疫＊
　
　　張竹君表示，新增６間院舍爆疫，涉４間老人院舍及２間殘疾人士院舍，包括圓玄安老院、
鴨脷洲護老院、保良局壬午年耆樂居、松悅園耆逸護養院暨日間護理中心、保良局鄭翼之中心及
利民會環翠之家。
　
＊疫情呈慢慢上升趨勢＊
　
　　對於新增確診個案破５０００宗，張竹君表示，疫情呈慢慢上升趨勢，香港大學的病毒即時
有效繁殖率亦高於１，達１﹒２８，同樣上升中，強調疫情未見頂，希望市民保持警覺，若有不
適，要盡早看醫生和檢測，陽性便要呈報並盡早求醫及吃藥，減低入院機會，未打針者則要盡快
打。
　　張竹君又指，若幼童曾感染又未打針，可於康復後一個月接種疫苗；至於染疫前曾打１針的
幼童，則可在康復後３個月再接種疫苗。截至中午，共有９２名３歲以下兒童已接種疫苗。
（ｈｙ）

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