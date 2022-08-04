【新冠肺炎】學校錄３６７宗陽性個案，３間學校個別班級須停課

《經濟通通訊社４日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹

君表示，學校錄３６７宗陽性個案，分別來自２８６間學校，涉及３００名學生和６７名教職員

，過去７日有１７７間學校有兩宗以上的確診個案。

當局建議３間學校的個別班級停課一周，包括聖公會阮鄭夢芹小學２Ｅ班有３人確診；香港

神託會培恩幼稚園Ｋ３Ｂ有２人確診；丹拿山循道學校４Ｄ有３人確診。（ｈｙ）

