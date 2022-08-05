【內房困局】法外貿：停貸風波揭潛在風險，政府須重建消費者信心

《環富通基金頻道５日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表有關中國停貸風波的研究報告。



＊涉及房貸恐達２﹒３萬億元，依賴預售資金開發商受壓＊



繼去年夏天的恒大（０３３３３）違約事件後，房地產行業再起風波，此次危機的焦點是購

房者。由於開發商依賴購房者的預售資金，但監管收緊和疫情影響導致資金鏈斷裂。根據公開數

據庫披露的資訊，與商定的交房日期相比，開發商平均延遲１４個月。這些停工項目涉及至少

８２﹒１萬戶，按首付比例３０％計算，購房者的按揭貸款可以達到７３５０億元，約相當於中

國抵押貸款總額的２％。這些已經公布的建築項目僅是停工項目中的一部分，如果按照最壞的情

況估算，即所有爛尾項目的業主都決定停貸，那麼可能涉及逾期的住房按揭貸款將會達到２﹒３

萬億元，佔抵押貸款總額的６％。

停貸事件就像一塊多米諾骨牌，正在對開發商、供應鏈、銀行和政府造成一系列連鎖反應。

停貸涉及的項目幾乎都來自民營和違約的開發商，如恒大、融創（０１９１８）和綠地

（滬：６００６０６）等，這些開發商在信用和消費者信心方面均不樂觀。事實上，在停貸抗議

涉及的項目中，僅有３２％已經超過了預期的交房期限。換言之，這說明購房者對新建築項目是

否能完成已經失去了信心，相較之下可能轉向偏好現房。在這種情況下，十分依賴預售作為資金

來源的開發商將面臨較大的壓力，過去四年中（２０１８至２０２２年），預售的比例已經高達

８６％。



＊整條供應鏈都潛在受害，銀行資產質量或惡化＊



由於市場情緒低迷，房價增長放緩，２０２２年房屋銷售額下降幅度可能達３０％。這可能

會影響開發商償還債務和支付承包商款項的能力，如此一來，從上游材料到下游家電的供應鏈都

是潛在的受害者。

停貸潮無疑也會影響到銀行的資產質量和償付能力。２０１９年房企不良貸款率為０﹒７％

，這個數字到２０２２年底可能會達到４％以上。不過，房地產貸款僅佔銀行資產的４﹒５％，

相較之下，按揭貸款佔銀行資產比例達到１１％，相關風險對銀行影響更大。目前中國監管機構

正在尋求緩解銀行資產質量惡化的方法，例如國務院將設立房地產基金，首期將從中國建設銀行

（００９３９）獲得５００億元資金，不過代價是可能會導致建行核心一級資本比率下降

０﹒２７個百分點。



＊購房者失信心難輕易復原，系統性風險恐加劇＊



總體而言，此次停貸風波揭開了中國金融穩定性風險的冰山一角，令人得以窺見潛在的問題

、以及金融穩定與社會穩定之間的密切聯繫，特別是房地產在家庭財富體系中佔比高達５９％的

情況下。中國政府將調動國家資源，確保未完工住房的妥善交付，從而避免停貸潮愈演愈烈。但

停貸風波的癥結在於購房者對開發商失去信心，難以輕易復原。在疫情影響和監管變化下，家庭

更加偏好儲蓄，而非房地產投資。２０２２年６月的調查顯示，即使按揭利率回到２０１７年的

水平，也僅有１６﹒２％的家庭預計房價會上漲，１６﹒９％的家庭打算３個月內購房，低於

２０１８年年中的３６﹒５％和 ２３％。這種情況下，只有中國政府採取強而有力的措施重建

消費者信心，才有可能將浮現的冰山重新沉入水中，否則帶來的影響是系統性風險加劇，在中國

經濟放緩的情況下加劇下行壓力。（ｗａ）

