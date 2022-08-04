【聚焦人幣】人幣中間價升１７７點子，報６﹒７６３６

《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６３６，較

上個交易日升１７７點子，暫時脫離兩個半月低位，上個交易日報６﹒７８１３。

繼多名聯儲局官員表達鷹派立場後，聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ

Ｂｕｌｌａｒｄ）亦指美國未陷入衰退，令投資者相信聯儲局為抑制通脹，仍會繼續加息。美匯

指數周三（３日）盤中升至一周高位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６３６ －１７７﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８７１５ －１４８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０４３９ －３５４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６１７ －２２﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒２１１７ －２５９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９６４ ＋１５６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４０２ ＋１７８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８９８２ －１２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３５２ －３８２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２６２３ －１５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８９ ＋１７﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０７８６ ＋１２８６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８０１ －１５﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒５５００ ＋１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

