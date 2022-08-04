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04/08/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升１７７點子，報６﹒７６３６

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６３６，較
上個交易日升１７７點子，暫時脫離兩個半月低位，上個交易日報６﹒７８１３。
　　繼多名聯儲局官員表達鷹派立場後，聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ　
Ｂｕｌｌａｒｄ）亦指美國未陷入衰退，令投資者相信聯儲局為抑制通脹，仍會繼續加息。美匯
指數周三（３日）盤中升至一周高位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６３６　　－１７７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８７１５　　－１４８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０４３９　　－３５４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６１７　　　－２２﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２１１７　　－２５９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９６４　　＋１５６﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４０２　　＋１７８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８９８２　　　－１２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０３５２　　－３８２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６２３　　　－１５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８９　　　＋１７﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０７８６　＋１２８６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８０１　　　－１５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒５５００　　　　＋１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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