【新冠肺炎】上海昨日再新增２例新冠陽性病例，全域已無高風險區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海無新增本土新冠
肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者２例，均在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確
診病例８例和無症狀感染者９例，均在閉環管控中發現。
７月３日上海新一輪疫情以來，累計感染者８０３例，其中確診病例１５３例，無症狀感染
者６５０例。目前上海已無高風險地區，中風險地區還有４處。
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