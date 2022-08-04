【新冠肺炎】全國增本土陽性２９４宗，浙江義烏開展全員核酸檢測

《經濟通通訊社４日專訊》全國昨日（３日）新增本土確診及無症狀感染合計宗數２９４宗

。國家衛健委公布，昨日報告新增確診病例１１１宗，其中境外輸入病例５８宗，含５宗由無症

狀感染者轉為確診病例；本土病例５３宗（海南２４宗，內蒙古１０宗，浙江９宗，福建２宗，

山東２宗，河南２宗，廣西２宗，重慶１宗，四川１宗），含６宗由無症狀感染者轉為確診病例

。無新增死亡或疑似病例。

全國昨日新增無症狀感染者３３５宗，其中境外輸入９４宗，本土２４１宗（廣西６２宗，

浙江４５宗，河南４１宗，新疆２５宗，山東２４宗，兵團１８宗，甘肅１１宗，內蒙古４宗，

海南３宗，吉林２宗，上海２宗，北京１宗，河北１宗，重慶１宗，雲南１宗）。



＊浙江義烏市全域開展全員核酸檢測＊



浙江省義烏市昨日在集中隔離點、重點人員檢測中發現３３宗初篩陽性人員，經復核為陽性

。現正對密切接觸者、次密切接觸者進行緊急排查，落實相關場所管控及環境消毒等防疫措施。

２日以來，義烏市累計報告本土新冠病毒陽性感染者３８宗，其中２９宗為無症狀感染者。

浙江義烏市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，為有效阻斷疫情隱匿傳播，保障人

民群眾身體健康和生命安全，決定對市內全域開展全員核酸檢測。（ｃａ）

