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04/08/2022 08:49

【台海局勢】解放軍今起軍演，台灣海空交通要繞道，航行時間增長

　　《經濟通通訊社４日專訊》反制美國眾議院議長佩洛西訪台，解放軍今日十二時至星期日
（７日）十二時將在台灣周邊６個海空域，進行軍演並組織實彈射擊，幾乎對台灣本島呈包圍之
勢。台灣方面預警，解放軍軍演將讓海空交通大亂。
　　台灣的交通部長王國材表示，解放軍軍演範圍涵蓋台北所有飛航情報區，預計影響１８條國
際航線，但已經和日本和菲律賓協調好替代航路，因此實際上影響不大，只是飛行時間可能會比
較長。若再加飛越台灣的班次，每天影響６５０架次。
　　海路部分，因無固定航線，繞路避開演習區域即可，交通部已發布航船公告。台灣航港局稱
，部分船隻繞行可能會增加航行時間，呼籲軍演期間改以替代航線進出基隆港、蘇澳港、台北港
、高雄港、安平港、花蓮港以及和平港。其中以基隆港和高雄港影響最大，平均每天至少共約百
餘艘次的船要改道繞路。
　　解放軍東部戰區昨日亦組織海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊及聯勤保障部隊等兵力，在
台灣北部、西南及東南海空域全天候實施實戰化聯合演訓，重點進行聯合封控、對海突擊、對陸
打擊、制空作戰等演練，檢驗戰區部隊聯合作戰能力，對台灣周邊重點艦船目標實施多次模擬打
擊。轟炸機及殲擊機等多架戰機參與演訓。（ｊｔ）

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