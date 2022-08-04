【台海局勢】台灣男子被溫州國安局刑事拘傳，涉長期從事台獨活動

《經濟通通訊社４日專訊》台灣社運人士、民族黨副主席楊智淵，涉嫌分裂國家犯罪和煽動

分裂國家犯罪，昨日（３日）在浙江溫州被捕。據《央視》報道，溫州市國家安全局，依法對

３２歲的楊智淵實施刑事拘傳審查，指他長期從事台獨分裂活動，夥同他人成立台獨非法組織台

灣民族黨，以推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國為目標，大肆鼓噪公投建國，高調推行急

獨路線，策劃實施台獨分裂活動。

報道稱，國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對台獨分裂勢力

謀獨拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。

國台辦發言人馬曉光指，國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，

充分說明凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。



＊陸委會未接獲相關訊息，促大陸說明楊智淵涉違反法令＊



台灣的陸委會表示，相關單位仍未接獲大陸通報楊智淵人身自由的訊息，已透過管道向大陸

有關部門反映，呼籲大陸應立即說明楊智淵的關押地點、涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的

時間等。發言人又指，大陸以國家安全為由，拘禁台灣民眾，台灣絕對反對並表達嚴正抗議，同

時呼籲台灣民眾在大陸切勿輕易涉險。

楊智淵是台灣的社運人士，一度加入民進黨，曾參與２００８年的野草莓學運及翌年反對時

任總統馬英九的９１９嗆馬大遊行。他在２０１９年接任台灣民族黨副主席，曾參選新北市永和

區立委。（ｊｔ）

