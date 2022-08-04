【台海局勢】台灣男子被溫州國安局刑事拘傳，涉長期從事台獨活動

《經濟通通訊社４日專訊》台灣社運人士、民族黨副主席楊智淵，涉嫌分裂國家犯罪和煽動
分裂國家犯罪，昨日（３日）在浙江溫州被捕。據《央視》報道，溫州市國家安全局，依法對
３２歲的楊智淵實施刑事拘傳審查，指他長期從事台獨分裂活動，夥同他人成立台獨非法組織台
灣民族黨，以推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國為目標，大肆鼓噪公投建國，高調推行急
獨路線，策劃實施台獨分裂活動。
報道稱，國家安全機關將堅決運用反分裂國家法、國家安全法等法律武器，對台獨分裂勢力
謀獨拒統、破壞和平的種種逆行，依法嚴懲不貸。
國台辦發言人馬曉光指，國家安全機關依法對涉嫌危害國家安全犯罪的台獨分子採取措施，
充分說明凡是以身試法的台獨頑固分子，都逃脫不了國家法律的嚴懲。
＊陸委會未接獲相關訊息，促大陸說明楊智淵涉違反法令＊
台灣的陸委會表示，相關單位仍未接獲大陸通報楊智淵人身自由的訊息，已透過管道向大陸
有關部門反映，呼籲大陸應立即說明楊智淵的關押地點、涉嫌違反的法令，以及限制人身自由的
時間等。發言人又指，大陸以國家安全為由，拘禁台灣民眾，台灣絕對反對並表達嚴正抗議，同
時呼籲台灣民眾在大陸切勿輕易涉險。
楊智淵是台灣的社運人士，一度加入民進黨，曾參與２００８年的野草莓學運及翌年反對時
任總統馬英九的９１９嗆馬大遊行。他在２０１９年接任台灣民族黨副主席，曾參選新北市永和
區立委。（ｊｔ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動