【大國博弈】美國國際貿易委員會調查聯想、華碩等，涉侵犯專利權

《經濟通通訊社４日專訊》美國國際貿易委員會（ＵＳＩＴＣ）表示，對聯想集團
（００９９２）、華碩、摩托羅拉、微星科技、宏碁等展開調查，調查有關這些公司出售的一些
影片處理設備，和包含同樣設備的產品有否違法及侵犯四項專利。
該調查基於美國加州公司ＶｉｄｅｏＬａｂｓ提起的訴訟，該公司尋求禁止銷售相關產品。
（ｊｔ）
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