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04/08/2022 16:41

【大國博弈】華春瑩：Ｇ７台海聲明顛倒黑白，不安排中日外長會晤

　　《經濟通通訊社４日專訊》解放軍今午１２時正式開啟繞台軍演，七國集團（Ｇ７）外長與
歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，稍早發表聯合聲明，關切解放軍實彈演習、大陸對台灣的
經濟脅迫。在北京，外交部發言人華春瑩在今日的例行記者會回應稱，中方不再安排中日外長在
金邊會晤，因為日本夥同Ｇ７國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯
中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。華春瑩又指，日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有
任何資格就涉台問題說三道四。
　　Ｇ７的聲明強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理，可能導
致不必要的局勢升級。七國的「一中政策」以及對台灣的基本立場不變。中國駐歐盟使團發言人
回應，斥聲明是現實中萬惡無恥的活生生標本。發言人質疑是否要搞「新八國聯軍」，強調中國
人民已不再受列強欺凌和擺布，當今世界亦不是西方列強可以肆意橫行的時代。
　　中國駐日本使館發言人亦發表聲明，稱日方應認清佩洛西訪台的嚴重危害性，以實際行動體
現在中日聯合聲明等文件中的承諾，不要盲目追隨美國，不要再發表涉台錯誤言論，停止以任何
方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號。（ｗｌ）

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