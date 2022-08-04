  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2022 13:15

【ＦＯＣＵＳ】高油價似偃旗，天然氣接力飆

　　【ＦＯＣＵＳ】ＷＴＩ油價首次回落到俄烏開戰前水平之際，ＯＰＥＣ＋周三（３日）批准
９月起每日增產１０萬桶；幅度嘲諷味十足，卻未能阻止拜登邀功稱美國汽油價格「連跌５０天
」。油價瘋狂似偃旗息鼓，但天然氣危機卻愈見緊逼－－美國國內氣價年初至今翻了一番，歐洲
基準ＴＴＦ價格短短一年飆升近７倍，加入搶氣亂局的亞洲亦面臨較大流行前貴１０倍的ＬＮＧ
（液化天然氣）。
　
＊渦輪機口水仗，德法電費創記錄＊
　
　　處於高溫炙烤模式的柏林，本周末將迎來一輪氣溫急降，夜間最低溫度將從現時的２０度以
上跌至１３度。屆時，為節約能源而調暗的城市燈光、沒有熱水淋浴的泳池和健身房，勢將令德
國人提前感受寒冬來臨的肅殺。
　　就在周三，德國總理舒爾茨前往西門子能源公司參觀，站在龐然大物一般的渦輪機前，指責
俄羅斯天然氣公司「拒收」該機器，並削減北溪一號輸氣管流量至滿載的２０％。但俄氣就稱，
除非相關文件被剔除出「制裁」範圍，否則無法接收該渦輪機。
　　德俄就渦輪機陷入口水仗，加上歐洲高溫天氣致以萊茵河水位大降，增加煤炭運輸困難，令
柏林的「以煤補氣」計劃說易行難，德國１年期遠期電力基準價格最新企上每兆瓦時４００歐元
的歷史新高。同樣受缺水困擾或關閉部分核電反應堆的法國，遠期電價更企上５００歐元。
　
＊亞洲同捱貴ＬＮＧ，非洲新秀崛起＊
　
　　相比站在至暗懍冬邊緣的歐洲，全球最大天然氣生產國的美國同面臨逆風。隨著６月受火災
影響的天然氣出口商Ｆｒｅｅｐｏｒｔ有望在１０月恢復出口，當地天然氣期貨價格昨日跳升
７％；此外，西部地區持續乾旱以及即將到來的颶風活躍期，都恐令冬季天然氣價格易升難跌。
　　為了馳援盟友，被冷卻至零下１６０度、體積壓縮６００倍的ＬＮＧ源源不斷由美國運往歐
洲，上月達４６億立方米，超過俄氣經管道的３７億立方米輸送量。搶氣的蝴蝶效應漸波及亞洲
，ＬＮＧ現貨價格上周一度突破每百萬英熱５０美元，按大流行前均價５美元計，相當於貴了
１０倍。
　　早前飆升的油價令拜登千里迢迢往中東乞求增產，換來ＯＰＥＣ＋拍板自１９８２年來的最
小增幅
－－每日１０萬桶，相當於全球８６秒的石油需求，背後是華府首肯分別向沙特及阿聯酋
３０﹒５億美元及２２﹒５億美元導彈軍售。
　　而就在上周，阿爾及利亞、尼日利亞、尼日爾三國簽署諒解備忘錄，擬建設橫跨撒哈拉沙漠
的４０００公里天然氣管道，未來加大對歐洲輸氣。全球老大需看「石油之王」臉色的劇本，下
一個輪到非洲？

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
人氣文章財經熱話04/08/2022
澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌　澳博大折讓供股急插逾一成
人氣文章財經熱話04/08/2022
《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風
人氣文章財經熱話04/08/2022
【減持潮】阿里巴巴曾飆逾6%　拆解兩因素力抗減持傳聞
人氣文章大行報告04/08/2022
【大行炒D乜】電能績後大行點睇　一click就知道
人氣文章開市Good Morning04/08/2022
林家亨：比亞迪7月銷量無可挑剔　料短中線無須憂慮股神減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金