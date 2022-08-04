【ＦＯＣＵＳ】高油價似偃旗，天然氣接力飆

【ＦＯＣＵＳ】ＷＴＩ油價首次回落到俄烏開戰前水平之際，ＯＰＥＣ＋周三（３日）批准

９月起每日增產１０萬桶；幅度嘲諷味十足，卻未能阻止拜登邀功稱美國汽油價格「連跌５０天

」。油價瘋狂似偃旗息鼓，但天然氣危機卻愈見緊逼－－美國國內氣價年初至今翻了一番，歐洲

基準ＴＴＦ價格短短一年飆升近７倍，加入搶氣亂局的亞洲亦面臨較大流行前貴１０倍的ＬＮＧ

（液化天然氣）。



＊渦輪機口水仗，德法電費創記錄＊



處於高溫炙烤模式的柏林，本周末將迎來一輪氣溫急降，夜間最低溫度將從現時的２０度以

上跌至１３度。屆時，為節約能源而調暗的城市燈光、沒有熱水淋浴的泳池和健身房，勢將令德

國人提前感受寒冬來臨的肅殺。

就在周三，德國總理舒爾茨前往西門子能源公司參觀，站在龐然大物一般的渦輪機前，指責

俄羅斯天然氣公司「拒收」該機器，並削減北溪一號輸氣管流量至滿載的２０％。但俄氣就稱，

除非相關文件被剔除出「制裁」範圍，否則無法接收該渦輪機。

德俄就渦輪機陷入口水仗，加上歐洲高溫天氣致以萊茵河水位大降，增加煤炭運輸困難，令

柏林的「以煤補氣」計劃說易行難，德國１年期遠期電力基準價格最新企上每兆瓦時４００歐元

的歷史新高。同樣受缺水困擾或關閉部分核電反應堆的法國，遠期電價更企上５００歐元。



＊亞洲同捱貴ＬＮＧ，非洲新秀崛起＊



相比站在至暗懍冬邊緣的歐洲，全球最大天然氣生產國的美國同面臨逆風。隨著６月受火災

影響的天然氣出口商Ｆｒｅｅｐｏｒｔ有望在１０月恢復出口，當地天然氣期貨價格昨日跳升

７％；此外，西部地區持續乾旱以及即將到來的颶風活躍期，都恐令冬季天然氣價格易升難跌。

為了馳援盟友，被冷卻至零下１６０度、體積壓縮６００倍的ＬＮＧ源源不斷由美國運往歐

洲，上月達４６億立方米，超過俄氣經管道的３７億立方米輸送量。搶氣的蝴蝶效應漸波及亞洲

，ＬＮＧ現貨價格上周一度突破每百萬英熱５０美元，按大流行前均價５美元計，相當於貴了

１０倍。

早前飆升的油價令拜登千里迢迢往中東乞求增產，換來ＯＰＥＣ＋拍板自１９８２年來的最

小增幅

－－每日１０萬桶，相當於全球８６秒的石油需求，背後是華府首肯分別向沙特及阿聯酋

３０﹒５億美元及２２﹒５億美元導彈軍售。

而就在上周，阿爾及利亞、尼日利亞、尼日爾三國簽署諒解備忘錄，擬建設橫跨撒哈拉沙漠

的４０００公里天然氣管道，未來加大對歐洲輸氣。全球老大需看「石油之王」臉色的劇本，下

一個輪到非洲？

