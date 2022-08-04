【台海局勢】Ｇ７與歐盟聯合聲明關注軍演，中方斥「新八國聯軍」

《經濟通通訊社４日專訊》美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，解放軍宣布今日（４日）中午

起在台海周邊６個海空域進行軍演並組織實彈射擊，直至星期日（７日）中午。

七國集團（Ｇ７）外長與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，發表聯合聲明，關切解放軍

實彈演習、大陸對台灣的經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動

，毫無道理，可能導致不必要的局勢升級。

聲明指，七國的「一中政策」以及對台灣的基本立場不變，重申對維護台海和平穩定的堅定

承諾，並鼓勵相關各方保持冷靜、展現自制、確保行動透明，並保持開放的溝通渠道，避免誤解

。



＊中國人民已不再受列強欺凌和擺布＊



中國駐歐盟使團發言人回應，斥聲明是現實中萬惡無恥的活生生標本。作惡多端，糾集同夥

，變本加厲，萬惡之尤。助紂為虐，沆瀣一氣，指鹿為馬，無恥之極。發言人質疑是否要搞「新

八國聯軍」，強調中國人民已不再受列強欺凌和擺布，當今世界亦不是西方列強可以肆意橫行的

時代。

發言人又指，台海現狀為什麼被改變，萬惡之尤是境外敵對勢力和台島內分裂勢力，他們必

須對此負完全責任。對中國的栽贓抹黑掩蓋不了有人企圖把台灣從中國分裂出去的險惡用心。任

何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。（ｃａ）

