【台海局勢】解放軍封島式軍演，兩岸專家：海峽中線「回不去了」

《經濟通通訊社４日專訊》因應佩洛西訪台，解放軍宣布８月４日至７日圍繞台灣附近的６

個海域和空域展開重要軍事演訓行動，組織實彈射擊。兩岸專家分析，本身並不具有法律效力的

海峽中線，正被快速淡化中。

大陸軍事專家、中國政策科學研究會高級研究員王雲飛３日表示，這次演習意義遠超

１９９６年台海危機時的演習，除了展現中國已能力壓美軍航母打擊群外，也代表未來解放軍在

台海的演習區域「回不去了」，未來都會常態化地靠近台灣，讓台灣往後不會再有「海峽中線」

的概念。

王雲飛說，６個演習區都非常靠近台灣。尤其在高雄、基隆方向，更是在１２海里範圍內。

兩城市甚至可以看見實彈演習的火光。演習區環繞台灣，不但形成了對台灣的實際禁航、禁飛之

勢，也幾乎構成對台灣的全方位火力打擊、全面封鎖和立體登陸之勢，且實彈射擊範圍相當廣，

實彈種類會涵蓋各軍兵種的主要常規彈藥，籠罩台灣。實際上這就是武力統一的預演，當演習轉

為實戰，就是徹底解決台灣問題的一次決戰性行動，大幅推動了武力統一的進程。



＊解放軍常規導彈很有可能穿越台灣島上空＊



《環球時報》引述軍事專家張學峰分析，有幾個演習區的劃定首次突破台灣（１２海里）海

空域，甚至可能進入１０海里範圍。演習中有五個演習區或導彈落點劃設在海峽中線以東地區，

「這是解放軍從行動上否認『海峽中線』存在，形成強大威懾，一旦台軍有所應對，解放軍完全

可以『甕中捉鼈』。」

張學峰指出，從已公布的聯合軍事行動看，這是解放軍首次在台灣海峽進行遠火實彈射擊。

他指出，解放軍常規導彈如果從台灣島正西方發射，很有可能穿越台灣島上空，這也是此前歷年

演習中沒有過的。（ｃａ）

