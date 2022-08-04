【新冠疫苗】半歲幼童今起可打科興疫苗，何蓓茵將視察接種情況

《經濟通通訊社４日專訊》年齡介乎６個月至３歲幼童由今日開始可接種科興疫苗。公務員

事務局局長楊何蓓茵今日視察兒童接種疫苗後，約於１０時４５分會見傳媒。

另外，由今日起，已接種３劑科興或復必泰疫苗的５０歲至５９歲人士，可在接種最後一劑

疫苗至少３個月後，接種第４劑科興或復必泰疫苗。（ｈｙ）

