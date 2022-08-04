【新冠疫苗】半歲幼童今起可打科興疫苗，何蓓茵將視察接種情況

《經濟通通訊社４日專訊》年齡介乎６個月至３歲幼童由今日開始可接種科興疫苗。公務員
事務局局長楊何蓓茵今日視察兒童接種疫苗後，約於１０時４５分會見傳媒。
另外，由今日起，已接種３劑科興或復必泰疫苗的５０歲至５９歲人士，可在接種最後一劑
疫苗至少３個月後，接種第４劑科興或復必泰疫苗。（ｈｙ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話04/08/2022
【虛幣世界】比特幣輕微回吐，黑客入侵令SOL幣價下跌
|中國故事03/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演 財新服務業PMI靚麗 A場沽壓重
|財經熱話03/08/2022
美加緊制裁反促發展晶片業？ 晶片股抽升中芯曾飆一成
|財經熱話03/08/2022
黃智亮：積極加息致供樓負擔比率惡化 港房臨風險或屬亞洲最高
|FOCUS03/08/2022
【FOCUS】環島演習顯不尋常 政經重置醞長期衝擊
|財經熱話03/08/2022
台海局勢緊張金價五連升 惟受制加息或跌至1600美元 金股普遍下挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰