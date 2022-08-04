【新冠肺炎】政治助理確診，環境局長謝展寰快測陰性

《經濟通通訊社４日專訊》環境及生態局今日表示，該局局長政務助理對新冠肺炎快速抗原
測試呈陽性，而局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
該名政助日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀
錄。他最近一次上班日期為上周五（２９日）。
局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職
員接受檢測。（ｃｌ）
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