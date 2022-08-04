【外圍經濟】沃爾瑪裁減約２００名公司員工

《經濟通通訊社４日專訊》沃爾瑪正裁減約２００名公司員工。公司面臨成本上升、庫存過

高及日用百貨需求疲弱的問題。

據知情人士透露，該公司還將在電子商務、健康與健保、廣告銷售和供應鏈等領域增加工作

崗位，但具體數目未定。沃爾瑪在美國擁有約１６０萬員工。

沃爾瑪將在１６日公布第二季業績。（ｒｃ）

