【外圍經濟】沃爾瑪裁減約２００名公司員工

《經濟通通訊社４日專訊》沃爾瑪正裁減約２００名公司員工。公司面臨成本上升、庫存過
高及日用百貨需求疲弱的問題。
據知情人士透露，該公司還將在電子商務、健康與健保、廣告銷售和供應鏈等領域增加工作
崗位，但具體數目未定。沃爾瑪在美國擁有約１６０萬員工。
沃爾瑪將在１６日公布第二季業績。（ｒｃ）
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