【企業盈警】彩虹新能源（００４３８）料中期盈利跌最多７５％

《經濟通通訊社４日專訊》彩虹新能源（００４３８）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利按年跌６５％至７５％，至介乎約５３７８萬至７５２９萬元人民幣。

該集團指，純利下跌主因受太陽能光伏玻璃產品價格下降及純鹼等原材料成本上漲等因素影

響，但集中採購及產品升級以抵銷部分不利影響，隨著新項目投產，太陽能光伏玻璃規模效應將

逐步顯現。

該集團將適時公布業績。（ｗｈ）

