【企業盈喜】成都普天電纜（１２０２）料中期虧轉賺４２０萬人幣

《經濟通通訊社４日專訊》成都普天電纜（０１２０２）公布，預期截至６月３０日止中期

盈利約４２０萬元人民幣，去年同期虧損約１７８０萬元人民幣。

該集團指，轉虧為盈主因營業毛利增加，因光通信行業的市況利好使得相關產品單價上漲。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

