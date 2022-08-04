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04/08/2022 07:53

【企業盈警】賽伯樂（０１０２０）料中期虧損２７００萬人幣

　　《經濟通通訊社４日專訊》賽伯樂國際控股（０１０２０）公布，繼早前發盈利預警後，預
期截至６月３０日止中期虧損淨額約２７００萬元人民幣，較去年同期虧損淨額３６３０萬元人
民幣減少約２６％。
　　該集團指，有關減少主因終止確認於去年同期產生的承兌票據利息開支約１２００萬元。終
止確認承兌票據利息開支部分抵銷營業額及毛利減少超過５０％的影響。
　　該集團預期於本月公布未經審核業績。（ｗｈ）

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