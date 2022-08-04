【企業盈警】溫嶺工量刃具（０１３７９）料中期盈利跌最多５８％

《經濟通通訊社４日專訊》溫嶺工量刃具（０１３７９）公布，預期截至６月３０日止中期

純利較去年同期純利約２４２０萬元（人民幣．下同）減少範圍為約８００萬至１４００萬元，

即跌介乎３３％至５７﹒８５％。

該集團指，純利預期減少主因與在聯交所上市有關的政府補助減少至５萬元，以及投資物業

公平值由去年同期錄估值收益變動至估值虧損約８０萬元。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

