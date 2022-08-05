【企業盈警】鐵江（０１０２９）料半年盈利減少最多６９﹒５％

《經濟通通訊社５日專訊》鐵江現貨（０１０２９）預期集團截至今年６月底止六個月公司

擁有人應佔溢利（不計及資產減值）介乎約３０００萬至４０００萬元（美元．下同），而上年

同期溢利９８３０萬元，換之言下跌５９﹒３％至６９﹒５％，主要由於期內鐵礦石市價顯著下

跌，Ｋ＆Ｓ礦場產品售價是經參考含鐵量６５％鐵精礦的普氏國際現貨價格後釐定，上半年均價

每噸１６５元按年下跌２１﹒８％，以及由於俄羅斯通脹上升，上半年平均通脹率為１４﹒２％

，由於集團主要在俄羅斯營運，高通脹率導致成本水平上升。

另外，該公司公布Ｋ＆Ｓ礦場今年二季銷量按季增長２０﹒４％，主要由於鐵路擠塞情況已

獲紓緩；而產量增長１２﹒３％，與銷量增長一致。

Ｋ＆Ｓ礦場位於俄羅斯遠東地區，由兩個主要礦場Ｋｉｍｋａｎ及Ｓｕｔａｒａ組成。鐵江

現貨由於其營運礦場位於俄羅斯遠東地區，而集團的大部分供應商及客戶均位於中國及俄羅斯。

該公司繼續檢視及考慮英國、歐盟及美國制裁的影響，按其目前評估及現時所得資料，該等制裁

對集團及其業務並無重大直接影響。雖然目前集團在俄羅斯及其他地區的營運及業務如常進行，

但隨著地緣政治局勢持續發展，供應鏈中斷的風險可能會影響Ｋ＆Ｓ的營運、採礦隊伍的採購及

Ｓｕｔａｒａ礦場的開發。（ｍｈ）

