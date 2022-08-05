【外圍經濟】印尼第二季ＧＤＰ按年增長５﹒４４％，高於市場預期

《經濟通通訊社５日專訊》得益於強勁的貿易和國內需求，印尼第二季ＧＤＰ按年增長
５﹒４４％，高於市場預期。印尼央行追蹤的核心通脹指標則在７月上升至２﹒８６％，接近央
行２至４％目標區間中位數。分析指，印尼經濟增長穩步有助央行專注於打擊通脹。
另一方面，菲律賓７月通脹達到６﹒４％的４年來最高水平，料將促使央行在８月進一步加
息。菲國央行料通脹會在明年下降至２至４％目標範圍內。（ｊｆ）
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