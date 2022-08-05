【外圍經濟】印度央行加息５０個基點，幅度大於市場預期

《經濟通通訊社５日專訊》印度央行周五（５日）加息５０個基點，至５﹒４厘，是今年５

月以來連續第３次加息，加幅大於市場預期。央行行長達斯表示，持續的高通脹會損害中期經濟

增長，央行同時需保持盧比穩定。由於資金外流和貿易逆差，盧比今年貶值７％。

央行加息後，印度１０年期國債一度上升１０個基點，至７﹒２６厘。美元兌盧比一度漲

０﹒５％，至７９﹒０７１３。（ｊｆ）

