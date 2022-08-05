【外圍經濟】受高通脹及高息打擊，英國房價一年來首次下跌

《經濟通通訊社５日專訊》在高通脹和利率上升的雙重打擊下，英國７月份平均房價為

２９﹒３萬英鎊，較上月下跌０﹒１％，在自２０２１年６月以來首次下跌，預料在未來數月房

價會進一步下滑。

據英國房屋按揭銀行Ｈａｌｉｆａｘ公布的資料，房價仍較一年前高１１﹒８％。料今年秋

季通脹將超過１３％，削弱首次置業人士的購買力。（ｊｆ）

