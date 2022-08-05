【虛幣世界】加密貨幣成交量下跌，比特幣及以太幣七連陰

《經濟通通訊社５日專訊》市場靜候非農數據，隔晚美股升跌不一，而主流加密貨幣走勢繼

續陰跌，其中比特幣繼續回吐，並企於２２０００美元水平，以太幣亦失守１６００美元關口，

比特幣及以太幣亦已經七連陰，而且交易量及波動性繼續下跌，反映有機會繼續向下調整。

另外，ＦＡＣＥＢＯＯＫ母公司ＭＥＴＡ表示，未來將會推出ＮＦＴ，經過一系列測試階段

，ＮＦＴ集成現已在１００個國家╱地區的Ｉｎｓｔａｇｒａｍ上進行，社交媒體平台還將增加

對Ｆｌｏｗ區塊鏈的支持。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２６５８﹒６１元（美元．下同），升０﹒１６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６１１﹒７９元，升０﹒２４％；艾達幣報

０﹒５０１１元，升０﹒２６％；瑞波幣報０﹒３７１３元，升０﹒０８％。（ｕｌ）



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