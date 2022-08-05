【企業盈警】高科橋（０９９６３）料盈轉虧蝕最多３８０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》高科橋（９９６３）公布，集團預期於截至今年６月底止半年綜
合淨虧損介乎約３５０萬元至３８０萬元，去年同期有綜合淨利潤約２６０萬元。
董事初步認為，預期綜合淨虧損主因回撥預期信貸虧損模式下之應收賬款虧損撥備，以及人
民幣、泰銖、美元及港元間的匯率波動而增加的兌換虧損。（ｅｒ）
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