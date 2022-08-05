【企業盈警】星島（０１１０５）料中期虧損擴大至１﹒１億元

《經濟通通訊社５日專訊》星島（０１１０５）公布，集團預期截至今年６月底止中期將錄
得約１﹒１億元股東應佔虧損，較去年同期間的６３００萬元股東應佔虧損有所擴大。
集團解釋，相關虧損主要是由於受香港第五波疫情影響報章廣告收入下跌，以及２０２２年
同期間內增加成本開支於強化新業務、購買新聞紙及應對印刷費用上漲。（ｅｒ）
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