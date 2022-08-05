【新冠肺炎】差餉物業估價署署長蕭家賢正檢疫，因同住家人確診

《經濟通通訊社５日專訊》差餉物業估價署今日表示，署長蕭家賢的一位同住家人確診新冠
病毒，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。
蕭家賢有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為
陰性。（ｂｉ）
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