【新冠肺炎】差餉物業估價署署長蕭家賢正檢疫，因同住家人確診

《經濟通通訊社５日專訊》差餉物業估價署今日表示，署長蕭家賢的一位同住家人確診新冠

病毒，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行檢疫。

蕭家賢有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為

陰性。（ｂｉ）

