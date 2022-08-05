【中概焦點】據報滴滴欲引入國企股東，以避免遭當局進一步處罰

《經濟通通訊社５日專訊》滴滴出行上月遭中國網信辦罰款８０億元人民幣，據外媒引述滴

滴出行員工報道，公司管理層仍憂慮會受到工信部的額外罰款，認為有需要引入一個國企股東，

才能徹底擺脫監管風險，並令監管機構重新信任公司。

報道指，中國當局目前對滴滴的調查尚未正式結束，滴滴仍然無法簽約新客戶及司機。目前

召車市場的市佔率逐漸被獲得國企支持的Ｔ３出行和吉利（００１７５）旗下曹操出行所奪去。

（ｂｉ）

