《經濟通通訊社５日專訊》滴滴出行上月遭中國網信辦罰款８０億元人民幣，據外媒引述滴
滴出行員工報道，公司管理層仍憂慮會受到工信部的額外罰款，認為有需要引入一個國企股東，
才能徹底擺脫監管風險，並令監管機構重新信任公司。
報道指，中國當局目前對滴滴的調查尚未正式結束，滴滴仍然無法簽約新客戶及司機。目前
召車市場的市佔率逐漸被獲得國企支持的Ｔ３出行和吉利（００１７５）旗下曹操出行所奪去。
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05/08/2022 13:21
【中概焦點】據報滴滴欲引入國企股東，以避免遭當局進一步處罰
《經濟通通訊社５日專訊》滴滴出行上月遭中國網信辦罰款８０億元人民幣，據外媒引述滴
滴出行員工報道，公司管理層仍憂慮會受到工信部的額外罰款，認為有需要引入一個國企股東，
才能徹底擺脫監管風險，並令監管機構重新信任公司。
報道指，中國當局目前對滴滴的調查尚未正式結束，滴滴仍然無法簽約新客戶及司機。目前
召車市場的市佔率逐漸被獲得國企支持的Ｔ３出行和吉利（００１７５）旗下曹操出行所奪去。
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