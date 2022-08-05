【ＥＴＦ通】港交所：「ＥＴＦ通」首月南向日均成交額２﹒２億元

《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）表示，「ＥＴＦ通」首月（７月４日至

２９日），透過互聯互通機制買賣的合資格北向及南向ＥＴＦ的日均成交額分別為１９７６萬元

人民幣及２﹒２億港元；南向交易的穩定增長，反映內地投資者對本港ＥＴＦ投資的需求甚為殷

切，亦因此預期有利提升整體香港ＥＴＦ市場的流動性。

港交所稱，在納入的首階段，香港及國際投資者可透過互聯互通機制直接投資８３隻在內地

上市的ＥＴＦ（其中５３隻於上海上市，其餘３０隻於深圳上市），它們均具有一定的資產管理

規模和高流動性。此外，ＥＴＦ的納入亦為香港及國際投資者提供了投資中國市場獨特主題的新

渠道，尤其是與大趨勢相關的主題，包括內需、創新科技和ＥＳＧ，還有農業、稀土產業、國防

等多個中國市場的獨特行業。

港交所指出，隨著中國家庭財富持續增長，預計未來數十年，中國投資者對離岸投資的需求

將不斷增加，這將令中國成為環球金融市場的重要增長動力之一。鑑於互聯互通投資範圍已擴展

至ＥＴＦ，市場預期內地住戶儲蓄將可成為香港ＥＴＦ市場的潛在新流動性，或可推動ＥＴＦ發

行商更踴躍地在港發行新產品，以及擴大香港市場的投資者基礎。

香港ＥＴＦ市場近年的增長速度前所未見，截至２０２２年６月底，香港上市ＥＴＦ資產管

理規模達到４４３０億港元的歷史新高，而今年首七個月的日均成交額更達到１１８億港元，按

年增長逾５５％。

（ｂｉ）







