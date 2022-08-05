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即市新聞

05/08/2022 09:36

【紓困措施】政府：接獲２６萬轉換消費券電子平台申請

　　《經濟通通訊社５日專訊》２０２２年第二階段消費券周日（７日）起發放，財政司司長辦
公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在電台節目表示，６３６萬名合資格領取的市民中，有
６２１萬人會分期收到５０００元，以八達通領取的市民分３期，其餘５個電子支付平台就分２
期，第一期都是領取２０００元。另有１５萬人就會分期領取１萬元。
　
＊冀促進電子支付市場百花齊放＊
　
　　王學玲表示，今次有２６萬名市民申請轉換領取消費券的平台，基於不想影響各支付平台業
務運作，不便公開其使用人數。她指不同平台有積極推出優惠搶客，部分市民可能滿意現有使用
的平台，決定不轉換，從提供多元選擇，促進市場發展和推出更多優惠而言，認為今次添加平台
的反應良好。她指，發放消費券的原意，除了鼓勵消費，亦希望促進電子支付市場百花齊放，鼓
勵良性競爭
　
＊加派人手處理覆檢申請＊
　
　　早前約有１５萬名永久離開香港為由提早領取強積金的市民，有約１０﹒４萬宗申請覆檢成
功。王學玲表示，當局已經加派人手，處理餘下數萬宗申請。她又表示，暫時未有覆檢不成功個
案，如果申請人資料不齊全，當局會聯絡他們提供更多證明，希望寬鬆處理。（ｈｙ）
　

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