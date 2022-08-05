【夜期時段】即月期指最新報２０１１９點，跌２點，低水８３點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１１１點，跌１０點，低水９１

點，最新報２０１１９點，跌２點，低水８３點，合約成交１４４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８８５點，無升跌，低水１７點，最新報６８８９點，升

４點，低水１３點，合約成交９３張。

