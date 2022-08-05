【企業盈警】連達科技（８８９）料中期應佔虧損多於１７００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》連達科技控股（００８８９）公布，預期集團截至今年６月３０

日止６個月將錄得公司股東應佔虧損多於１７００萬元，相對集團截至去年同期的淨虧損為

１１００萬元。

導致該等業績由於原材料和生產成本上漲，導致毛利有重大跌幅。儘管預期將錄得虧損，集

團業務及財務狀況依然保持穩固和健全。（ｂｎ）

