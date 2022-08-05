【企業盈警】方正控股（４１８）料上半年虧損擴大至６０００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》方正控股（００４１８）發盈警，預期上半年將錄得虧損約

６０００萬元，而去年同期虧損約１６５０萬元。

集團認為，該等虧損增加主要是期內新冠疫情及相關限制性措施影響下，部份工廠暫時停工

，物流不暢，部份銷售合同的簽署和實施延期，及對字庫、媒體和印刷產品的需求減少，令收益

及毛利下降所致。（ａｃ）

