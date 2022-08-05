【企業盈喜】玄武雲（２３９２）料中期經調整純利按年增逾３０％

《經濟通通訊社５日專訊》玄武雲（０２３９２）發盈喜，預期上半年經調整純利與

２０２１年同期的經調整純利相比，將錄得不少於３０％的增長。

集團認為經調整純利出現上述預期增長，乃主要由於相關期間整體收益及毛利率增長；及由

於集團持續集中發展毛利率較高的ＣＲＭ ＳａａＳ服務的策略，提供更多ＣＲＭ ＳａａＳ服

務，繼而導致整體毛利有所增長所致。（ａｃ）

