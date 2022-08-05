【內房困局】中國奧園：近九成房地產項目按計劃及進度進行

《經濟通通訊社５日專訊》中國奧園（０３８８３）公布，集團的近九成房地產項目按計劃

及進度進行，集團繼續確保項目竣工交付，同時整合資源盤活項目的建設和銷售，降低營運開支

，全力設法改善本集團的流動性狀況。於今年７月，集團與綠城管理簽署戰略合作暨廣州雲和公

館代建協定，內容有關綠城管理品牌、管理和資源輸出，及項目代建等若干安排。

該集團指，保持與其境內及境外債權人進行建設性對話，以期穩定狀況，保持集團的價值。

於本公告日期，集團已與若干境內金融機構訂立安排延長本金逾２００億元人民幣現有境內融資

安排的期限，另有其他境內融資安排展期工作已與其境內債權人進入協商階段。



＊正積極與潛在投資者討論資本重組＊



鑒於集團面臨的流動資金問題，集團正在積極與潛在投資者討論有關資本重組的事宜，作為

實施債務重組的一部分。於本公告日期，集團尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的

協議。公司將根據上市規則及適用法律適時作出進一步公告。

集團又指，已委聘畢馬威企業諮詢（中國）有限公司（先前獲委聘對集團進行獨立業務審閱

）作為其主要財務顧問。（ａｃ）

