【聚焦人幣】人幣中間價續升２３１點子，報６﹒７４０５創三周高

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４０５，較
上個交易日升２３１點子，實現兩連漲，創７月１４日以來三周新高，上個交易日報
６﹒７６３６。
英倫銀行周四加息５０個基點，是２７年來加幅最大。另一方面，投資者觀望美國非農就業
數據，以判斷美國經濟前景及聯儲局貨幣政策走勢，美元續走軟。美匯指數在紐約尾盤跌
０﹒７０４％，至１０５﹒７２。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７４０５ －２３１﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９０６４ ＋３４９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０７７３ ＋３３４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５８７ －３０﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒１９３９ －１７８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６９３０ －３４﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２４３９ ＋３７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８９９７ ＋１５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０６３６ ＋２８４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２３８１ －２４２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０８ ＋１９﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１５０９ ＋７２３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４６４１ －１６０﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒３１００ －２４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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