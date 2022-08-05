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05/08/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續升２３１點子，報６﹒７４０５創三周高

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４０５，較
上個交易日升２３１點子，實現兩連漲，創７月１４日以來三周新高，上個交易日報
６﹒７６３６。
　　英倫銀行周四加息５０個基點，是２７年來加幅最大。另一方面，投資者觀望美國非農就業
數據，以判斷美國經濟前景及聯儲局貨幣政策走勢，美元續走軟。美匯指數在紐約尾盤跌
０﹒７０４％，至１０５﹒７２。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４０５　－２３１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９０６４　＋３４９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０７７３　＋３３４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５８７　　－３０﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１９３９　－１７８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９３０　　－３４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４３９　　＋３７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８９９７　　＋１５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０６３６　＋２８４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２３８１　－２４２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０８　　＋１９﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒１５０９　＋７２３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４６４１　－１６０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒３１００　　－２４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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