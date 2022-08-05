【聚焦人幣】人幣中間價續升２３１點子，報６﹒７４０５創三周高

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４０５，較

上個交易日升２３１點子，實現兩連漲，創７月１４日以來三周新高，上個交易日報

６﹒７６３６。

英倫銀行周四加息５０個基點，是２７年來加幅最大。另一方面，投資者觀望美國非農就業

數據，以判斷美國經濟前景及聯儲局貨幣政策走勢，美元續走軟。美匯指數在紐約尾盤跌

０﹒７０４％，至１０５﹒７２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４０５ －２３１﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０６４ ＋３４９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０７７３ ＋３３４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５８７ －３０﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒１９３９ －１７８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６９３０ －３４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４３９ ＋３７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８９９７ ＋１５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０６３６ ＋２８４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２３８１ －２４２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０８ ＋１９﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１５０９ ＋７２３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４６４１ －１６０﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒３１００ －２４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

