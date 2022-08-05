【新冠肺炎】上海昨日無新增新冠病例，全域只剩１個中風險區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海衛健委通報，昨日（４日）上海無新增
本土新冠肺炎確診病例和本土無症狀感染者。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例５例和無症狀感
染者７例，均在閉環管控中發現。
７月３日上海新一輪疫情以來，累計感染者８０３例，其中確診病例１５３例，無症狀感染
者６５０例。目前上海已無高風險地區，中風險地區還有１處，位於楊浦區長海路街道。
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