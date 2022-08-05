《經濟通通訊社５日專訊》全國昨日（４日）新增本土確診及無症狀感染合計宗數４１０宗

，較上日的２９４宗大幅反彈３９％。國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例２２２宗，其中

本土病例１６２宗（海南１２７宗，廣西１６宗，浙江１２宗，重慶３宗，內蒙古２宗，廣東１

宗，四川１宗），含２３宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例。

全國昨日新增無症狀感染者３１７宗，其中本土２４８宗（浙江５４宗，河南４２宗，海南

３５宗，廣西３４宗，新疆２７宗，山東１６宗，兵團１４宗，甘肅１０宗，重慶９宗，河北２

宗，天津１宗，內蒙古１宗，江西１宗，貴州１宗，寧夏１宗）。境外輸入６９宗。



＊海南三亞新增１４６例本土陽性病例＊



據海南省衛健委消息，８月４日０－２４時，新增１２７例本土確診病例，其中三亞市

１１３例；新增３５例本土無症狀感染者，其中三亞市３３例。４日零時起海南三亞進入區域管

控狀態。已劃定的高風險區封控措施不變，即人員「足不出戶，上門服務」。交通管制方面，離

開三亞市區域需持４８小時內核酸檢測陰性證明公交車、有軌電車、客運班線、遊船、遊艇暫停

運行。

浙江義烏市疫情反彈，義烏市繼要求在當地的民眾非必要不離開義烏後，最新公告，即日起

市內公交線路停運三天。（ｃａ）

